Саркисян считает важным возвращение к формату Минской группы для решения проблемы Карабаха

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе необходимо срочно вернуть в формат Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян на встрече с руководителями технологических компаний.

"Есть документ о прекращении огня, но нет Минской группы. Это единственный институт, у которого есть высокие полномочия по решению статуса Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), - приводит слова Саркисяна президентская пресс-служба. - Никто не поменял этот формат. Статус еще не определен, это просто перемирие, поэтому процесс должен быть возвращен Минской группе в срочном порядке. Необходимо обсудить все вопросы, заставить Азербайджан вернуться в Минскую группу", - отметил он.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба ВС Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.

Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху была создана в 1992 году для урегулирования конфликта. Изначально занималась вопросами подготовки конференций, а с июня 1993 года урегулирование конфликта ведется при ее посредничестве. С марта 1994 года Минская группа принимает непосредственное участие в переговорах между Арменией и Азербайджаном.