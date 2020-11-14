Военные России и Турции завершили технические переговоры

АНКАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция завершили в субботу технические переговоры по Нагорному Карабаху и планируют в ближайшие дни их продолжить, сообщает турецкое Минобороны.

"Российская и турецкая военные делегации завершили технические переговоры, планируется, что они будут продолжены в ближайшие дни", - приводит заявление оборонного ведомства государственное Анатолийское агентство.

В Минобороны Турции при этом не уточнили, когда и где пройдут следующие переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.