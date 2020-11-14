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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Военные России и Турции завершили технические переговоры

Стороны планируют продолжить их в ближайшие дни

АНКАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция завершили в субботу технические переговоры по Нагорному Карабаху и планируют в ближайшие дни их продолжить, сообщает турецкое Минобороны.

"Российская и турецкая военные делегации завершили технические переговоры, планируется, что они будут продолжены в ближайшие дни", - приводит заявление оборонного ведомства государственное Анатолийское агентство.

В Минобороны Турции при этом не уточнили, когда и где пройдут следующие переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.

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ТурцияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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