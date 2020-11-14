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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян провел совещание по Карабаху с главами Минобороны, МИД и Генштаба

Пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян сообщила, что в ходе встречи обсуждались ситуация в регионе и дальнейшие действия

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу провел совещание по ситуации в Нагорном Карабахе с главой МИД Зограбом Мнацаканяном, министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генерального штаба ВС Оником Гаспаряном. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян.

"В ходе встречи обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и дальнейшие действия", - отметила она.

7 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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