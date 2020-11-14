Пашинян провел совещание по Карабаху с главами Минобороны, МИД и Генштаба

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу провел совещание по ситуации в Нагорном Карабахе с главой МИД Зограбом Мнацаканяном, министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генерального штаба ВС Оником Гаспаряном. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян.

"В ходе встречи обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе и дальнейшие действия", - отметила она.

7 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.