В Минске началась очередная протестная акция

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Очередная акция протеста началась в субботу в столице Белоруссии. Об этом сообщает белорусский интернет-ресурс Onliner.

Организаторы назвали акцию "Женский марш-бросок". В разных уголках города появляются женщины с цветами - участницы акции. Дам с букетами корреспонденты Onliner заметили около ЦУМа в центре Минска.

Возле минского Парка имени Горького вместе с небольшой группой женщин на марш вышла Нина Багинская - пожилая сторонница белорусской оппозиции, ставшая непременной участницей и своего рода живой эмблемой акций протеста. Около них остановился микроавтобус, из которого вышли два человека в черном, но никого не задержали.

Как передают корреспонденты Onliner, по проспекту Независимости курсируют микроавтобусы, в которых обычно передвигаются сотрудники правоохранительных органов, и автомобили ГАИ. Силовики оцепили также площади Победы и Независимости. Там установлены ограждения и стоят сотрудники силовых структур.