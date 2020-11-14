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В Тбилиси проходит митинг оппозиции против результатов парламентских выборов

Переговоры представителей правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиции в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан завершились безрезультатно

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Очередной митинг грузинской оппозиции против итогов состоявшихся 31 октября парламентских выборов начался в субботу в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Сколько раз бы нас не разгоняли, мы все равно будем собираться", - заявил у здания парламента один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Начало акции протеста было запланировано на 15:00 по местному времени (14:00 мск). Перед этим представители оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу" устроили шествие со своими сторонниками из разных уголков Тбилиси к зданию парламента. Движение на проспекте Руставели, где расположен законодательный орган, перекрыто.

Также в субботу в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиции провели очередной раунд переговоров с целью поиска выхода из кризиса. Встреча началась за несколько часов до митинга, но завершилась безрезультатно. Стороны договорились собраться еще раз.

Оппозиция проводит митинги против итогов выборов с 8 ноября. Они проходят как у здания парламента, так и ЦИК. 8 ноября акция у Центризбиркома завершилась разгоном демонстрантов.

Парламентские выборы состоялись 31 октября. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,22% голосов. На втором месте с 27,18% блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Правящая партия также победила в 13 из 30 одномандатных округах. В 17 округах состоится второй тур.

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Грузия
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