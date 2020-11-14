Киргизия и Россия согласовали возобновление финансовой помощи республике

БИШКЕК, 14 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак на встрече в Москве согласовали вопрос о возобновлении финансовой помощи республике со стороны РФ. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

"Стороны обсудили комплекс актуальных вопросов сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в двустороннем формате и в рамках интеграционного взаимодействия. По итогам встречи согласован вопрос о поэтапном возобновлении оказания Российской Федерацией финансовой помощи Кыргызской Республике", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в ходе переговоров "стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития общественно-политической обстановки в Кыргызской Республике". Новиков на встрече с Козаком "выразил благодарность за особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике после парламентских выборов 2020 года".

После прошедших 4 октября в Киргизии выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК отменил итоги выборов. В отставку ушли спикер Дастанбек Джумабеков, премьер Кубатбек Боронов и президент Сооронбай Жээнбеков. И. о. главы государства и новым руководителем правительства стал Садыр Жапаров.

После произошедших в стране беспорядков и последовавшего политического кризиса Россия приостановила оказание Киргизии финансовой помощи.