Центризбирком Молдавии отклонил жалобу представителя Санду на нарушения оппонента

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не стала рассматривать конфликт вокруг агитационных материалов кандидата в президенты Игоря Додона, которого оппозиция обвинила в нарушениях. Как информирует в субботу пресс-служба ЦИК, рассмотрение этого вопроса было отменено, так как авторы отказались корректировать свое обращение.

"Автор не выполнил просьбу ЦИК, поэтому этот вопрос был исключен из повестки, а планируемое на 14:00 заседание - аннулировано", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что автора обращения Олесю Стамате просили "устранить недостатки по форме и содержанию обращения", что она отказалась сделать. На своей странице в Facebook в субботу Стамате объяснила, что отказалась составить свое заявление в виде протеста, так как хотела возложить на ЦИК проверку фактов. Она обвинила комиссию в предвзятом отношении к оппозиции.

На этой неделе представители Санду обвинили штаб Додона в печати агитационных материалов, которые якобы не были отражены в финансовой отчетности. Оппозиционеры вызвали правоохранителей, которые изъяли печатную продукцию. Позже Комиссариат полиции Кишинева проинформировал, что обвинения оппозиции не подтвердились, а штаб Додона обвинил оппонентов в саботаже.

Второй тур выборов президента стартует 15 ноября. В нем примут участие глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36%, а также Додон с результатом в 32%. Оба политика уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в двух турах.