Экс-главу СНБ Армении задержали по обвинению в подготовке убийства Пашиняна

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу задержала бывшего главу данного ведомства, руководителя партии "Родина" Артура Ванецяна по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом написала на своей странице в Facebook адвокат Ванецяна Лусине Саакян.

"Сегодня Артур Ванецян был приглашен в Следственный департамент СНБ и задержан. Власть инкриминировала ему лживые подозрения в узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна", - отметила она.

В четверг Специальная следственная служба Армении приняла решение заключить под предварительный арест десять оппозиционных политиков, в том числе Ванецяна, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна по обвинению в организации незаконного собрания. В ночь на пятницу их всех выпустили из-под стражи. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с 10 ноября.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.