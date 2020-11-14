Президент САДР объявил об окончании обязательств по прекращению огня с Марокко

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахим Гали издал указ об окончании обязательств по соблюдению режима прекращения огня с Марокко.

"Гали издал президентский указ об окончании обязательств по соблюдению режима прекращения огня с Марокко, введенного в соответствии с соглашением, подписанным между Фронтом ПОЛИСАРИО и Королевством Марокко в 1991 году", - сообщает в субботу информационное агентство Sahara Press Service. Это решение последовало после предпринятой 13 ноября Королевскими вооруженными силами (КВС) Марокко операции по установлению безопасности в районе КПП в западносахарской буферной зоне в Гергерате, соединяющей Марокко и Мавританию.

По мнению лидера САДР, "Марокко 13 ноября 2020 года нарушило соглашение о прекращении огня, напав на мирных жителей, мирно протестующих перед незаконным постом в Гергерате, и открыв три новых бреши в марокканской военной стене, что является вопиющим нарушением соглашения, подписанного между Фронтом ПОЛИСАРИО и Королевством Марокко под эгидой ООН во исполнение резолюции №690 Совета Безопасности (1991 года), которая предусматривает организацию референдума о самоопределении народа Сахары".

"Используя полномочия, предоставленные ему основным законом Фронта ПОЛИСАРИО и конституцией САДР, Гали издал президентский указ, в котором объявляется об окончании обязательств по соблюдению режима прекращения огня, подорванного марокканской оккупацией, и о последующем возобновлении вооруженной борьбы во имя защиты законных прав сахарского народа", - цитирует агентство официальный документ.

Операция в Гергерате

Подразделения КВС Марокко приступили в ночь на пятницу к установке кордона безопасности для обеспечения перемещения потоков товаров и людей через буферную зону в Гергерате, соединяющую Марокко и Мавританию. Официальный Рабат объяснил свои действия тем, что примерно 60 человек, руководимых вооруженными ополченцами Фронта ПОЛИСАРИО, блокировали участок дороги, пересекающей буферную зону Гергерат и соединяющей Марокко с Мавританией, и запретили проезд по ней. В ответ КВС установили кордон безопасности, чтобы обезопасить поток товаров и людей через этот участок.

При этом в генштабе КВС подчеркнули, что "эта ненаступательная операция, осуществляемая без каких-либо воинственных намерений, проводится в соответствии с четкими правилами, требующими избегать любых контактов с гражданскими лицами и прибегать к применению оружия только в целях самообороны".

Уже вечером в пятницу генштаб КВС объявил, что КПП в Гергерате "полностью безопасен за счет создания кордона безопасности, обеспечивающего перемещение товаров и людей через переход между двумя пограничными постами". "Во время проведения этой операции вооруженное ополчение Фронта ПОЛИСАРИО открыло огонь по марокканским вооруженным силам, которые со своей стороны нанесли ответный удар и вынудили бежать ополченцев, не понесших человеческих потерь", - сообщили в Генштабе.

Министр иностранных дел САДР Мохаммед Салем Ульд Салек сообщил агентству France Press (AFP), что "боевые действия продолжаются после совершенных марокканскими войсками действий в Гергерате". "Режим прекращения огня уже в прошлом", - добавил он.

Ранее армия САДР сообщила о том, что ею были "нанесены удары по позициям марокканской армии, расположенным вдоль марокканской защитной стены" (это система оборонительных сооружений, созданных правительством Марокко в сахарских провинциях в 1980-х годов, отделяет территории, подконтрольные официальному Рабату, от районов, где де-факто находятся отряды Фронта ПОЛИСАРИО - прим.ТАСС). Согласно заявлениям ВС САДР, "в пятницу позиции КВС были атакованы в районе населенных пунктов Махбес, Хауза, Аусерд и Фарсиа, в результате чего марокканская армия понесла человеческие и материальные потери".

Многолетний конфликт

Западносахарский вопрос много десятилетий продолжает оставаться предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию МООНРЗС. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.