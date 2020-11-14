И.о. президента Киргизии объявил о сложении полномочий в связи с участием в выборах

БИШКЕК, 14 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил в субботу, что складывает полномочия в связи с участием в досрочных выборах главы государства.

"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики, и как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах", - сказал Жапаров.

Как говорится в его обращении, опубликованном на сайте президента Киргизии, идет подготовка к конституционной реформе, и "в ближайшие дни проект новой Конституции будет подготовлен", после чего его внесут на рассмотрение парламента. По словам Жапарова, "если проект новой Конституции будет поддержан народом, в стране будет создана новая система правления".

Он подчеркнул, что относится ко всем своим оппонентам по предстоящим досрочным президентским выборам с уважением и желает им успеха. Жапаров также призвал других кандинатов "не допустить разделения страны на север и юг, на регионы или родственников".

Досрочные выборы президента в Киргизии назначены на 10 января 2021 года. В соответствии с законодательством, занимающие государственные должности лица не имеют права принимать в них участие, они обязаны временно уйти со своих постов. После сложения полномочий Жапаровым, обязанности главы государства автоматически перешли к спикеру парламента Таланту Мамытову.

После прошедших 4 октября в Киргизии выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК республики признал итоги волеизъявления недействительными. Спикер парламента и премьер-министр подали в отставку. Новым спикером сначала был избран Канат Исаев, а затем - Талант Мамытов. Премьер-министром - освобожденный протестующими из заключения Жапаров. Ему же перешли полномочия главы государства после того, как 15 октября Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента.