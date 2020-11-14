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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Армянские организации Европы потребовали от ОБСЕ пересмотреть соглашение по Карабаху

Они считают, что это соглашение "несбалансированное в своих условиях", а также не обеспечивает безопасность для народа непризнанной Нагорно-Карабахской Республики

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Сто армянских организаций Европы обратились к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с требованием провести новые переговоры о нагорнокарабахском урегулировании и пересмотреть соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое было подписано Россией, Арменией и Азербайджаном. Соответствующее заявление распространила в субботу община Армянской апостольской церкви в Австрии.

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Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

"Мы, нижеподписавшиеся европейские армянские организации, призываем членов Минской группы ОБСЕ возобновить процесс урегулирования конфликта, пересмотрев текущее заявление, которое было подписано без участия двух из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США и Франции, - сказано в распространенном заявлении армянских организаций. - Этот документ, навязанный армянам, не является результатом процесса Минской группы ОБСЕ, которая имеет международный мандат на рассмотрение статуса и вопросов безопасности, связанных с Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика - прим. ТАСС). Заявление крайне несбалансированное в своих условиях, не обеспечивает безопасность для народа Арцаха и образует основу для эскалации насилия в ближайшем будущем".

Кроме того, армянские общины в Европе не согласились с существующей формулой контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе и высказали мнение, что, "наряду с российскими миротворцами, должны быть размещены постоянные наблюдатели ОБСЕ".

Позиция общины в Австрии

В собственном заявлении община Армянской апостольской церкви в Австрии выразила мнение, что достигнутое Россией, Арменией и Азербайджаном "соглашение опасно не только для армянского населения Нагорного Карабаха, но и для Армении". Община заявила, что многие в Нагорном Карабахе сжигают свои дома, покидают свои районы и в настоящее время в бегстве находятся более 100 тыс. человек. Кроме того, неясно, что будет с армянскими культурными ценностями, армянскими церквями и хачкарами (армянские кресты) под контролем Азербайджана, добавили в общине.

"Только новые переговоры сопредседателей ОБСЕ, прежде всего с участием Франции, могут гарантировать справедливое прекращение огня, - отмечается заявлении. - Около 100 армянских организаций, НПО или церковных приходов почти во всех странах ЕС, а также в Великобритании, Швейцарии и Норвегии обращаются к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой пересмотреть соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном".

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.

 

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