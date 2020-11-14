Армянские организации Европы потребовали от ОБСЕ пересмотреть соглашение по Карабаху

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Сто армянских организаций Европы обратились к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с требованием провести новые переговоры о нагорнокарабахском урегулировании и пересмотреть соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое было подписано Россией, Арменией и Азербайджаном. Соответствующее заявление распространила в субботу община Армянской апостольской церкви в Австрии.

"Мы, нижеподписавшиеся европейские армянские организации, призываем членов Минской группы ОБСЕ возобновить процесс урегулирования конфликта, пересмотрев текущее заявление, которое было подписано без участия двух из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США и Франции, - сказано в распространенном заявлении армянских организаций. - Этот документ, навязанный армянам, не является результатом процесса Минской группы ОБСЕ, которая имеет международный мандат на рассмотрение статуса и вопросов безопасности, связанных с Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика - прим. ТАСС). Заявление крайне несбалансированное в своих условиях, не обеспечивает безопасность для народа Арцаха и образует основу для эскалации насилия в ближайшем будущем".

Кроме того, армянские общины в Европе не согласились с существующей формулой контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе и высказали мнение, что, "наряду с российскими миротворцами, должны быть размещены постоянные наблюдатели ОБСЕ".

Позиция общины в Австрии

В собственном заявлении община Армянской апостольской церкви в Австрии выразила мнение, что достигнутое Россией, Арменией и Азербайджаном "соглашение опасно не только для армянского населения Нагорного Карабаха, но и для Армении". Община заявила, что многие в Нагорном Карабахе сжигают свои дома, покидают свои районы и в настоящее время в бегстве находятся более 100 тыс. человек. Кроме того, неясно, что будет с армянскими культурными ценностями, армянскими церквями и хачкарами (армянские кресты) под контролем Азербайджана, добавили в общине.

"Только новые переговоры сопредседателей ОБСЕ, прежде всего с участием Франции, могут гарантировать справедливое прекращение огня, - отмечается заявлении. - Около 100 армянских организаций, НПО или церковных приходов почти во всех странах ЕС, а также в Великобритании, Швейцарии и Норвегии обращаются к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой пересмотреть соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном".

9 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.