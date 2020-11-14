В Тбилиси завершился митинг оппозиции против результатов парламентских выборов

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Очередной митинг грузинской оппозиции против итогов состоявшихся 31 октября парламентских выборов завершился в субботу в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Нам придется вновь собраться не раз в разном формате и не только на проспекте Руставели. <...> Мы своим умом, прагматизмом и рациональностью должны победить режим. Так было всегда, так будет и в будущем", - сказал один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на митинге.

Он напомнил о готовящейся акции протеста во время визита госсекретаря США Майкла Помпео в Тбилиси, который запланирован на 17-18 ноября. По его словам, точная дата демонстрации будет объявлена позднее.

Субботний митинг начался в 15:00 по местному времени (14:00 мск). Перед этим представители оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу" устроили шествие из разных уголков Тбилиси к зданию парламента. Часть митингующих в ходе протеста развернула плакаты с надписями "Миша, приезжай", "Миша, ты нам нужен", тем самым призывая экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на родину. Митинг проходил спокойно и завершился без каких-либо инцидентов.

Также в субботу в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиции провели очередной раунд переговоров с целью поиска выхода из кризиса. Встреча началась за несколько часов до митинга, но завершилась безрезультатно. Стороны договорились собраться еще раз.

Оппозиция проводит митинги против итогов выборов с 8 ноября. Они проходят как у здания парламента, так и ЦИК. 8 ноября акция у Центризбиркома завершилась разгоном демонстрантов. Парламентские выборы состоялись 31 октября. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,22% голосов. На втором месте с 27,18% блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Правящая партия также победила в 13 из 30 одномандатных округах. В 17 округах состоится второй тур.