В Карабахе двое граждан Азербайджана подорвались на мине

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. Двое граждан Азербайджана подорвались на мине на территории Физулинского района, перешедшей под контроль Баку после эскалации в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу сообщила генпрокуратура Азербайджана.

"Братья Ясин и Асиф Ахмедовы подорвались на мине в Физулинском районе. Ясин Ахмедов умер на месте, его брат Асиф госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.

В генпрокуратуре Азербайджана отметили, что по факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы РФ.