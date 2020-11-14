Заявки на участие в досрочных выборах президента Киргизии подали 63 человека

БИШКЕК, 14 ноября. /ТАСС/. Заявления о намерении принять участие в предстоящих в Киргизии досрочных президентских выборах в Центризбирком республики подали 63 человека. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ЦИК.

"Прием заявлений завершился 14 ноября в полночь, соответствующие документы подали 63 человека", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, это не означает, что все они автоматически становятся кандидатами. Для успешного прохождения процедуры регистрации претенденты должны теперь собрать до 3 декабря 30 тыс. подписей избирателей в свою поддержку и внести залог в размере 1 млн сомов (около 920 тыс. рублей). На прошлых президентских выборах в 2017 году о намерении баллотироваться объявили 59 человек, однако всего 17 из них смогли в итоге официально зарегистрироваться кандидатами на пост главы государства.

В перечень подавших заявки на участие в предстоящих 10 января следующего года выборах, в частности, включены сложивший в субботу полномочия и.о. президента и премьер-министра Садыр Жапаров, экс-председатель Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев и лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. Также в списке значатся фамилии поэта, учителя младших классов, эстрадного певца, пенсионеров, безработных, бывших и действующих депутатов парламента.

Согласно киргизским законам, президентом может стать гражданин республики в возрасте от 35 до 70 лет. Претенденты не должны иметь гражданство другого государства, обязаны знать государственный (киргизский) язык, прожить в стране не менее 15 лет, а также не иметь непогашенной судимости.

Досрочные выборы

Прежний президент Сооронбай Жээнбеков, который возглавлял страну ровно три года, подал в отставку 15 октября на фоне продолжавшихся в республике акций протеста различных политических сил.

После состоявшихся 4 октября в Киргизии выборов сторонники не прошедших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК признал итоги волеизъявления недействительными. Спикер парламента и премьер-министр подали в отставку. Новым председателем законодательного органа сначала был избран Канат Исаев, а затем - Талант Мамытов. Руководителем правительства стал освобожденный протестующими из заключения Жапаров. К нему же перешли полномочия главы государства после отставки Жээнбекова.

В соответствии с киргизскими законами желающие баллотироваться на высшую должность обязаны на время ведения предвыборной агитации оставить государственную службу. В связи с этим в субботу Жапаров сложил с себя полномочия и. о. президента и премьера. И. о. главы государства автоматически стал спикер парламента Мамытов, а и.о. руководителя правительства - первый вице-премьер Артем Новиков.