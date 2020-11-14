Служба нацбезопасности Армении сообщила о предотвращении попытки убийства Пашиняна

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на ее сайте.

"Служба национальной безопасности Республики Армения выявила случаи незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц с целью захвата власти в Республике Армения", - указывается в тексте. Уточняется, что злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, были намерены захватить власть, убив главу правительства.

Как уточняется в сообщении, оружие было перевезено в Армению из Карабаха, где с 27 сентября шли боевые действия. В связи с этим на основании прямых подозрений в совершении преступления был задержан бывший руководитель СНБ страны, руководитель партии "Родина" Артур Ванецян, бывший депутат парламента Ваграм Багдасарян и еще два человека.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Представители Министерства обороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы страны будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.