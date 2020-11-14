Сторонники Трампа оттеснили его противников с площади в центре Вашингтона

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа в субботу вышли на акции в поддержку американского лидера в Вашингтоне. Планировалось, что основные мероприятия начнутся к полудню по местному времени (20:00 мск), однако люди стекались в центр города с самого утра. На площади Фридом-плаза в нескольких кварталах от Белого дома уже произошла небольшая стычка между сторонниками и противниками президента, свидетелем которой стал корреспондент ТАСС.
Фридом-плаза, по задумке организаторов, должна стать основным центром проведения сегодняшних акций. Именно здесь собираются сторонники президента, и здесь же утром появился сам Трамп, проехав в своем кортеже вокруг площади и вызвав ликование толпы.
Сюда же планировали явиться и противники американского лидера, чтобы организовать ответный митинг. Однако силы сторон оказались неравны: республиканцев к этому моменту собралось уже в сотни раз больше, противников же президента, которые пришли в ярких оранжевых футболках, было не более десятка человек.
Республиканцы накинулись на активистов и начали оттеснять их с площади, пытаясь выхватить их плакаты с надписью "Трампа и [вице-президента Майкла] Пенса в отставку прямо сейчас". Насилия как такового, однако, не было - сторонники Трампа, по сути, просто выдавили его противников с площади за счет своего численного превосходства. Активистам в оранжевых футболках пришлось уйти за полицейский кордон.
"Коммунисты, убирайтесь домой"
"Ну что, сейчас опять скажете, что надо лишить финансирования полицию?" - кричали республиканцы вслед ушедшим под защиту правоохранителей активистам. "Коммунисты, убирайтесь домой!" - скандировал один из сторонников Трампа в мегафон. "Коммунистам не рады в США!" - подхватывал другой. "Проклятые коммунисты!" - кричал еще один мужчина с седыми волосами и в старомодной клетчатой кепке.
Отходя, антитрамповские активисты выронили один из своих плакатов. Несколько человек из толпы республиканцев подобрали его и начали рвать с криками "Мы победили!". Стычка завершилась тем, что сторонники Трампа торжественно спели американский гимн и вернулись на площадь Фридом-плаза.
Красные бейсболки
Большинство сторонников Трампа даже по стилю одежды резко контрастируют с обычными жителями Вашингтона, которые в подавляющем большинстве своем традиционно голосуют за демократов. Среди собравшихся на Фридом-плаза очень много людей в одежде стиля милитари, джинсовых куртках, у некоторых на головах ковбойские шляпы. У мужчин часто можно увидеть длинные и густые бороды. Большинство также надели на митинг красные бейсболки с надписью "Сделаем Америку великой снова", которые стали символом движения в поддержку Трампа. На плакатах, которые принесли с собой активисты, чаще всего можно увидеть лозунг "Остановим кражу (победы Трампа на выборах - прим. ТАСС)".
Практически все сторонники президента съехались в Вашингтон из других регионов страны специально на этот марш. Еще за несколько дней до субботы на улицах города можно было заметить много автомобилей с номерами из других, в том числе отдаленных, штатов, а в обычно немноголюдном центре города начали появляться группы людей в красных протрамповских бейсболках, что также нехарактерно для столицы.
Выборы в США
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.
Действующий президент также приветствовал проведение по всей стране митингов в его поддержку и не исключил, что сам выйдет к сторонникам, которые собираются в субботу в Вашингтоне.