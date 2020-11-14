Сторонники Трампа оттеснили его противников с площади в центре Вашингтона

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа в субботу вышли на акции в поддержку американского лидера в Вашингтоне. Планировалось, что основные мероприятия начнутся к полудню по местному времени (20:00 мск), однако люди стекались в центр города с самого утра. На площади Фридом-плаза в нескольких кварталах от Белого дома уже произошла небольшая стычка между сторонниками и противниками президента, свидетелем которой стал корреспондент ТАСС.

Фридом-плаза, по задумке организаторов, должна стать основным центром проведения сегодняшних акций. Именно здесь собираются сторонники президента, и здесь же утром появился сам Трамп, проехав в своем кортеже вокруг площади и вызвав ликование толпы.

Сюда же планировали явиться и противники американского лидера, чтобы организовать ответный митинг. Однако силы сторон оказались неравны: республиканцев к этому моменту собралось уже в сотни раз больше, противников же президента, которые пришли в ярких оранжевых футболках, было не более десятка человек.

Республиканцы накинулись на активистов и начали оттеснять их с площади, пытаясь выхватить их плакаты с надписью "Трампа и [вице-президента Майкла] Пенса в отставку прямо сейчас". Насилия как такового, однако, не было - сторонники Трампа, по сути, просто выдавили его противников с площади за счет своего численного превосходства. Активистам в оранжевых футболках пришлось уйти за полицейский кордон.

"Коммунисты, убирайтесь домой"

"Ну что, сейчас опять скажете, что надо лишить финансирования полицию?" - кричали республиканцы вслед ушедшим под защиту правоохранителей активистам. "Коммунисты, убирайтесь домой!" - скандировал один из сторонников Трампа в мегафон. "Коммунистам не рады в США!" - подхватывал другой. "Проклятые коммунисты!" - кричал еще один мужчина с седыми волосами и в старомодной клетчатой кепке.

Отходя, антитрамповские активисты выронили один из своих плакатов. Несколько человек из толпы республиканцев подобрали его и начали рвать с криками "Мы победили!". Стычка завершилась тем, что сторонники Трампа торжественно спели американский гимн и вернулись на площадь Фридом-плаза.