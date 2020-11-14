Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и заверил, что завершит войну

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и заверил, что делает все для завершения конфликта. Такое заявление президент сделал в субботу в видеообращении , находясь на самоизоляции в киевской клинике "Феофания" после заражения коронавирусом.

"Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова", - сказал он, обращаясь к жителям Донбасса на русском языке.

"Война обязательно завершится, и нам никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны", - сказал он, подчеркнув, что "Украина сейчас делает все" для ее завершения. В этой связи президент также напомнил о решении Киева открыть все пункты пропуска в Донбассе, обвинив в блокировании этой инициативы провозглашенные республики Донбасса.

Представители провозглашенных республик и полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов ранее заявляли, что именно украинская сторона срывает договоренности о синхронном открытии новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. В понедельник в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что одновременное открытие контрольных пунктов пропуска в районе населенных пунктов Счастье и Золотое невозможно, так как Киев отказался оборудовать первый из них для проезда автомобилей, как это было оговорено ранее. Кроме того, ситуация с распространением коронавируса также не дает возможности сейчас для свободного перемещения граждан. Тем не менее 10 ноября Украина объявила об их открытии.

Зеленский во время своей избирательной кампании и после вступления в должность президента называл завершение боевых действий в Донбассе своей главной задачей. В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, а Киев в последнее время заявляет о необходимости модернизации соглашений. ДНР, ЛНР и РФ придерживаются позиции неукоснительного их выполнения.