Алиев заверил Путина, что христианские святыни в Карабахе будут охраняться

БАКУ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что христианские храмы и памятники на территориях, перешедших под контроль Баку после эскалации напряженности в Нагорном Карабахе, будут охраняться государством. Об этом говорится в сообщении, которое распространила в субботу пресс-служба азербайджанского лидера.

"Президент Алиев сообщил, что в соответствии с трехсторонним заявлением христианские святыни на возвращаемых Азербайджану территориях будут оберегаться в надлежащем порядке. Проживающие в Азербайджане христиане смогут пользоваться этими храмами", - отмечается в тексте.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан - многоконфессиональное и многонациональное государство, где полностью обеспечивается свобода вероисповедания.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.