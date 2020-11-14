США обеспокоены действиями Китая в Южно-Китайском море

ТАСС, 14 ноября. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в субботу на Восточноазиатском саммите, отметил, что США обеспокоены действиями Китая в бассейне реки Меконг и в Южно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Советник О`Брайен выразил обеспокоенность в связи с действиями Китайской Народной Республики в бассейне реки Меконг и Южно-Китайском море, ставящими под угрозу мир, стабильность и суверенитет", - отмечается в заявлении.

КНР на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

В последние месяцы США заметно усилили свое присутствие в Южно-Китайском море. Американские корабли, как утверждает Вашингтон, проводят в Южно-Китайском море операции по "обеспечению свободы судоходства".

ВАС по традиции завершает очередной год деятельности АСЕАН, председательство на нем передается следующему по очереди государству. ВАС был учрежден в 2005 году в качестве платформы для открытого диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В этом форуме принимают участие 18 стран: асеановская "десятка" (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) и восемь ее партнеров по диалогу - Россия (присоединилась к ВАС в 2010 году), США, Япония, Южная Корея, Индия, Китай, Австралия и Новая Зеландия.