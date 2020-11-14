Пашинян и Путин отметили важность сохранения стабильности на линии соприкосновения

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в субботу в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с ситуацией в зоне нагорнокарабахского конфликта, и подчеркнули важность сохранения стабильности на линии соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского правительства.

"Собеседники подчеркнули важность сохранения стабильности в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября по нагорнокарабахскому конфликту и на линии соприкосновения", - говорится в тексте.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ.