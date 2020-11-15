Сторонники Трампа прошли маршем к Верховному суду США, требуя честного подсчета голосов

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа прошли в субботу маршем от столичной площади Фридом-плаза в нескольких кварталах от Белого дома до здания Верховного суда. Они вслед за американским лидером требовали пересчета голосов на прошедших всеобщих выборах, передает корреспондент ТАСС.

Шествие началось после завершения митинга на самой Фридом-плаза, ставшей основным центром сбора сторонников республиканца. Собравшиеся отправились к Верховному суду по Пенсильвания-авеню - широкому проспекту, ведущему в сторону Конгресса США. Шли сначала под песню Y.M.C.A. американской диско-группы Village People - именно этой композицией ранее завершались многочисленные предвыборные митинги самого Трампа. Многие подпевали, а одна из групп активистов даже исполнила в мегафон свой собственный вариант песни, упомянув в некоторых строчках вместо оригинального текста имя Трампа.

"Никакого локдауна"

Практически никто из участников многотысячного марша не носил медицинские маски, и это не случайность, поскольку ряд сторонников действующего президента активно выступает против введения жестких санитарных ограничений.

Призывы снять ограничения можно было встретить и на плакатах митингующих. "Никакого больше локдауна", - гласил один из таких транспарантов, вокруг которого собрались несколько человек и пританцовывали.

Конфликты с окружающими

Проходя мимо Конгресса, демонстранты заметили в стороне группу людей в деловых костюмах, направлявшуюся в сторону одного из корпусов законодательного органа страны. В их адрес послышались оскорбления. "Кто это?" - спросил один из участников марша. "Не знаю, какой-то сенатор, наверное", - ответил другой.

Около Конгресса группа демонстрантов также вступила в перепалку с велосипедистом, очевидно, местным жителем, направлявшимся по своим делам. Проезжая мимо, он допустил некий неодобрительный комментарий в отношении сторонников Трампа, после чего ему перегородили дорогу и на повышенных тонах объяснили, что он не прав.

У здания суда

Конечной точкой маршрута стало здание Верховного суда. На лужайке между ним и Конгрессом собрались тысячи людей. Выступавшие на митинге отмечали, что судьба выборов может решиться именно в Верховном суде, где у республиканцев после утверждения в его состав судьи Эми Кони Барретт теперь большинство.