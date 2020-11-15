Сторонники Трампа прошли маршем к Верховному суду США, требуя честного подсчета голосов

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа прошли в субботу маршем от столичной площади Фридом-плаза в нескольких кварталах от Белого дома до здания Верховного суда. Они вслед за американским лидером требовали пересчета голосов на прошедших всеобщих выборах, передает корреспондент ТАСС.
Шествие началось после завершения митинга на самой Фридом-плаза, ставшей основным центром сбора сторонников республиканца. Собравшиеся отправились к Верховному суду по Пенсильвания-авеню - широкому проспекту, ведущему в сторону Конгресса США. Шли сначала под песню Y.M.C.A. американской диско-группы Village People - именно этой композицией ранее завершались многочисленные предвыборные митинги самого Трампа. Многие подпевали, а одна из групп активистов даже исполнила в мегафон свой собственный вариант песни, упомянув в некоторых строчках вместо оригинального текста имя Трампа.
"Никакого локдауна"
Практически никто из участников многотысячного марша не носил медицинские маски, и это не случайность, поскольку ряд сторонников действующего президента активно выступает против введения жестких санитарных ограничений.
Призывы снять ограничения можно было встретить и на плакатах митингующих. "Никакого больше локдауна", - гласил один из таких транспарантов, вокруг которого собрались несколько человек и пританцовывали.
Конфликты с окружающими
Проходя мимо Конгресса, демонстранты заметили в стороне группу людей в деловых костюмах, направлявшуюся в сторону одного из корпусов законодательного органа страны. В их адрес послышались оскорбления. "Кто это?" - спросил один из участников марша. "Не знаю, какой-то сенатор, наверное", - ответил другой.
Около Конгресса группа демонстрантов также вступила в перепалку с велосипедистом, очевидно, местным жителем, направлявшимся по своим делам. Проезжая мимо, он допустил некий неодобрительный комментарий в отношении сторонников Трампа, после чего ему перегородили дорогу и на повышенных тонах объяснили, что он не прав.
У здания суда
Конечной точкой маршрута стало здание Верховного суда. На лужайке между ним и Конгрессом собрались тысячи людей. Выступавшие на митинге отмечали, что судьба выборов может решиться именно в Верховном суде, где у республиканцев после утверждения в его состав судьи Эми Кони Барретт теперь большинство.
Здесь же на лужайке отдельной группой собрались участники ультраправого движения Proud Boys ("Гордые парни"), которых можно было узнать по желто-черной одежде с соответствующими надписями. У некоторых из них были закрыты лица, но, очевидно, не в качестве мер предосторожности санитарного характера, а для сохранения анонимности. Часть из них была в военного вида касках.
Иногда они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес движения американских антифашистов "Антифа". Изредка они также поглядывали в сторону центрального вокзала, который расположен здесь же - в паре кварталов от суда. Там ранее планировали собраться столичные антифашисты, однако во время митинга сторонников Трампа у Верховного суда корреспондент ТАСС никакой активности в районе вокзала не заметил.
Утром в субботу небольшая стычка сторонников Трампа с его противниками произошла в районе Фридом-плаза. Тогда сторонники республиканца, по сути, выдавили немногочисленных антитрамповских активистов за полицейский кордон, вынудив их уйти. Никакого физического насилия как такового при этом не было.
Выборы в США
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах.
Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. Действующий президент также приветствовал проведение по всей стране митингов в его поддержку и не исключил, что сам выйдет к сторонникам, которые собираются в субботу в Вашингтоне.