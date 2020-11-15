Reuters: отряды НФОТ нанесли удары из штата Тыграй по территории Эритреи

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Ракетные удары нанесены по Эритрее из штата Тыграй (Эфиопия) подразделениями поставленного федеральным правительством Эфиопии вне закона Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на дипломатические круги.

По их данным, несколько ракет разорвалось в столице Эритреи городе Асмэра, а также на территории местного аэропорта.

В социальных сетях появились фотографии Асмэры, на которых видны высокие языки пламени на фоне ночного неба. Жители города сообщают о трех взрывах. Поступает информация о ракетном обстреле НФОТ эритрейского порта Массауа на Красном море.

Удары были нанесены спустя несколько часов после того, как член исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда пригрозил Эритрее военной акцией за, по его словам, оказываемую ею помощь эфиопским силам на территории Тыграя. Соседняя страна и этот штат имеют протяженную общую границу.

Председатель НФОТ и исполнявший до 7 ноября обязанности президента Тыграя Дебрецион Геберемайкл обвинил 10 ноября Эритрею в предоставлении ею своей территории для прохода регулярных частей Эфиопии, которые затем атакуют позиции НФОТ. Однако правительство соседнего государства опровергло данные утверждения. "Речь идет о внутреннем конфликте [в Эфиопии], мы не являемся его частью", - подчеркнул эритрейский министр иностранных дел Осман Салех Мохаммед.

С приходом к власти в Аддис-Абебе весной 2018 года премьер-министра Абия Ахмеда отношения между Эфиопией и Эритреей значительно улучшились. Страны регулярно обмениваются визитами на высоком уровне и ведут консультации по региональным проблемам.