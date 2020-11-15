На Кипре прошли протесты против карантина

НИКОСИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Акция протеста против коррупции и введенного на юго-западе Кипра карантинного режима состоялась вечером в субботу в Лимасоле. Об этом сообщает газета Cyprus Mail .

У здания администрации провинции Лимасол, расположенной на улице Анексартисиас, собрались сотни митингующих. Они скандировали лозунги против коррупмированности органов власти, в том числе парламента, а также против обязательного ношения защитных масок и штрафов в €300, которыми караются нарушители введенных в городе и его окрестностях ограничительных мер, против безнаказанности политиков и членов их семей.

Участники акции призывали вернуть "утраченное достоинство" и те принципы, за которые вели борьбу их отцы и деды, а также заявляли, что устраивают эти протесты ради будущего своих детей.

Акция началась в 18:00 по местному времени (19:00 мск) и продолжалась до 20:00 (21:00 мск), когда в городе вступило в силу действие комендантского часа. После этого большая часть демонстрантов разошлась, но часть из них все-таки прибегла к противоправным действиям, начав бросать петарды и поджигать мусорные баки, что заставило полицию вмешаться и пресечь беспорядки.

Решением кабинета министров Республики Кипр с 13 ноября и на последующие 15 дней в Лимасоле, Пафосе и одноименных провинциях, на долю которых приходятся более 70% от общего числа инфицированных коронавирусом на Кипре, с 20:00 до 5:00 введен комендантский час. Сами эти два города, а также все другие населенные пункты на территории указанных провинций закрылись на въезд и выезд, из-за чего группа поддержки митингующих в Лимасоле, выехавшая в субботу из Никосии, так и не смогла добраться до места назначения, а была остановлена полицией.