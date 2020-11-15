Левые радикалы устроили акцию протеста в центре Вашингтона

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов, Дарья Ряжских/. Левые радикалы в субботу вечером устроили акцию протеста в самом центре Вашингтона, где несколькими часами ранее проходил митинг сторонников действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом корреспонденты ТАСС сообщают с места событий.

Около 19:30 по местному времени (03:30 мск) группа из нескольких десятков человек, развернув красно-черный анархистский флаг и вооружившись самодельными щитами с надписью BLM (Black Lives Matter, "Жизни темнокожих имеют значение"), обошла по кругу отель Willard InterContinental, где остановились участники акции в поддержку Трампа. Последние выглядывали при этом из окон и дверей, выкрикивая оскорбления в адрес протестующих, которые в свою очередь отвечали постояльцам гостиницы взаимностью. Ситуация повторилась, когда протестующие проходили мимо ресторана, на веранде которого ужинали сторонники нынешнего главы Белого дома. Дальше слов дело не заходило.

Вся эта вербальная перепалка разворачивалась на глазах у полицейских, по пятам следовавших за протестующими. Они ехали за ними на автомобилях, велосипедах, некоторые шли пешком. При этом сотрудников правоохранительных органов было примерно столько же, сколько и участников акции. Зеваки, просто проходившие мимо, активно снимали происходящее на камеры телефонов, несмотря на просьбы протестующих не делать этого.

Затем левые радикалы подошли к площади Фридом-плаза, где утром собирались сторонники Трампа и, увидев стенд торговцев протрамповской атрибутикой, накинулись на него, опрокидывая коробки с красными бейсболками и футболками и выхватывая флаги, часть которых они сразу же начали жечь.