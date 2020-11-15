Левые радикалы устроили акцию протеста в центре Вашингтона

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов, Дарья Ряжских/. Левые радикалы в субботу вечером устроили акцию протеста в самом центре Вашингтона, где несколькими часами ранее проходил митинг сторонников действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом корреспонденты ТАСС сообщают с места событий.
Около 19:30 по местному времени (03:30 мск) группа из нескольких десятков человек, развернув красно-черный анархистский флаг и вооружившись самодельными щитами с надписью BLM (Black Lives Matter, "Жизни темнокожих имеют значение"), обошла по кругу отель Willard InterContinental, где остановились участники акции в поддержку Трампа. Последние выглядывали при этом из окон и дверей, выкрикивая оскорбления в адрес протестующих, которые в свою очередь отвечали постояльцам гостиницы взаимностью. Ситуация повторилась, когда протестующие проходили мимо ресторана, на веранде которого ужинали сторонники нынешнего главы Белого дома. Дальше слов дело не заходило.
Вся эта вербальная перепалка разворачивалась на глазах у полицейских, по пятам следовавших за протестующими. Они ехали за ними на автомобилях, велосипедах, некоторые шли пешком. При этом сотрудников правоохранительных органов было примерно столько же, сколько и участников акции. Зеваки, просто проходившие мимо, активно снимали происходящее на камеры телефонов, несмотря на просьбы протестующих не делать этого.
Затем левые радикалы подошли к площади Фридом-плаза, где утром собирались сторонники Трампа и, увидев стенд торговцев протрамповской атрибутикой, накинулись на него, опрокидывая коробки с красными бейсболками и футболками и выхватывая флаги, часть которых они сразу же начали жечь.
На действия активистов моментально отреагировала полиция, отогнавшая их от стенда. Тогда радикалы переместились на саму площадь и продолжили жечь атрибутику, которую успели взять с собой, уже там. Некоторые при этом взрывали петарды. Стражи порядка перегородили один из выходов с площади и не вмешивались в происходящее.
Часть сторонников Трампа, остановившихся в отеле, тоже начала выходить на площадь и собираться за полицейской цепью, выкрикивая ругательства в адрес левых. Некоторые из республиканцев стали помогать торговцам собирать разбросанный по улице товар, кто-то его тут же и покупал. "Мы приберемся за вами, не беспокойтесь", - крикнул с иронией один из них. Столкновений между двумя группами, однако, не возникло, поскольку они были разделены полицией.
Марш сторонников Трампа
Днем сторонники Трампа прошли маршем от Фридом-плаза до здания Верховного суда США. До этого небольшая стычка республиканцев с противниками президента произошла в районе самой площади. Тогда они, по сути, выдавили немногочисленных антитрамповских активистов за полицейский кордон, вынудив их уйти.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.