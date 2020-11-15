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Глава МИД Японии заявил о важности деятельности с участием США и Китая

Роль Токио заключается в привлечении Вашингтона и Пекина к участию в совместных проектах, таких как борьба с изменением климата, указал Тосимицу Мотэги

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает крайне важной деятельность с участием США и Китая, а также международного сообщества. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK.

"Крайне важной является деятельность, в которую вовлечены США, Китай и мировое сообщество", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что в связи с этим "роль Японии заключается в привлечении США и КНР к участию в [совместных] проектах, таких как борьба с изменением климата".

Между Вашингтоном и Пекином в последние годы ухудшились отношения в том числе из-за споров вокруг торговых пошлин. К новому обострению привели обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Китая в запоздалой и недостаточной реакции на вспышку вызываемого коронавирусом заболевания в Ухане, а также в попытках хищения интеллектуальной собственности. Власти КНР неоднократно эти обвинения отвергали.

Теги
ЯпонияСШАКитайТрамп, ДональдМотэги, Тосимицу
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