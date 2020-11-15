Трамп призвал полицию Вашингтона активнее пресекать действия левых радикалов

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп призвал столичную полицию активнее пресекать действия левых радикалов, которые ранее вступали в конфликты с его сторонниками на улицах города.

"Негодяи из "Антифа" сегодня бросились наутек, когда попытались нападать на участников митинга в поддержку Трампа, потому что эти люди дали им агрессивный отпор. "Антифа" подождали до вечера, когда 99% разошлись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA (движение Трампа Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой"). Полиция округа Колумбия, возьмитесь за дело и выполняйте свою работу, хватит действовать нерешительно!" - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

Ранее левые радикалы устроили в центре американской столицы акцию протеста, в ходе которой жгли на площади Фридом-плаза различную протрамповскую атрибутику, а также вступали в словесные перепалки со сторонниками республиканца, которые несколько часами ранее проводили здесь же свою акцию в поддержку действующего президента. Стражи порядка перегородили один из выходов с площади и не вмешивались в происходящее.

Днем сторонники Трампа прошли маршем от Фридом-плаза до здания Верховного суда США. До этого небольшая стычка республиканцев с противниками президента произошла в районе самой площади. Тогда они, по сути, выдавили немногочисленных антитрамповских активистов за полицейский кордон, вынудив их уйти.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден уже объявил о победе. Трамп не признал поражение и сообщил о намерении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.