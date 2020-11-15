В Молдавии началось голосование на выборах президента

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Молдавии. Голосование началось в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

На территории республики открылись 2 004 избирательных участка, еще 139 пунктов для голосования будут работать в 26 других странах. В России, где находится большинство молдавских мигрантов, распахнут свои двери 17 участков. Голосование будет проходить в Москве, подмосковных Мытищах и Одинцове, Санкт-Петербурге, Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи, Сургуте и Туле.

Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 2,6 тыс. наблюдателей, среди которых представители СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и других государств. К обеспечению порядка привлечены свыше 6 тыс. сотрудников полиции, которым предписано находиться за пределами участков.

Волеизъявление проходит на фоне напряженной эпидемической ситуации. Для избирателей власти приобрели защитные маски, которые будут бесплатно выдаваться на участках. Все пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами, на входе производится замер температуры.

Согласно решению ЦИК, во второй тур вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей (487 тыс. голосов), и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6% (439 тыс.). Оба кандидата уже встречались на выборах 2016 года. Однако тогда Додон лидировал в первом туре с отрывом от Санду в 9,2 процентного пункта, а во втором разница между ними сократилась до 4,2 п. п.

На территории Молдавии выборы завершатся в 21:00 (22:00 мск), зарубежные участки будут ориентироваться на время страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят уже через час после окончания волеизъявления. Победителем будет признан кандидат, получивший большинство голосов.