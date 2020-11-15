Израиль поразил военные цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск двух ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Израильские истребители, вертолеты и танки нанесли в воскресенье удары по военным позициям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет по территории Израиля ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. В ответ истребители, боевые вертолеты и танки нанесли удары по подземной структуре и военным постам ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении. "Армия обороны Израиля проводит постоянную оценку ситуации и готова решительно противодействовать любым попыткам террористической деятельности, направленной против израильского гражданского населения, а также любому нарушению суверенитета Израиля", - добавили военные.

Армейская пресс-служба информировала, что ранее в воскресенье с территории сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты, "первый запуск не привел к срабатыванию сирен, так как в этом не было необходимости", а "второй пуск вызвал срабатывание сигналов воздушной тревоги в Ашдоде (крупный город на юге Израиля - прим. ТАСС) и районе Шфела (расположен близ границы с сектором - прим. ТАСС)". "Система противовоздушной обороны "Железный купол" запускала перехватчики в соответствии со стандартными оперативными процедурами", - уточнили военные. Государственное радио Израиля Kan передало, что обе ракеты не были перехвачены, но упали на незаселенных участках, что не привело к ранениям или ущербу.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали Израиль ракетному удару 23 октября. Один из снарядов тогда был перехвачен системой ПВО "Железный купол", второй упал в незаселенной пустынной местности. В ответ израильские военные на следующий день поразили несколько военных позиций ХАМАС в секторе Газа.