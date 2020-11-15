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Выборы президента Молдавии - 2020
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Майя Санду проголосовала на выборах президента Молдавии

По итогам первого тура выборов лидер проевропейской Партии действия и солидарности заручилась поддержкой 36,1% избирателей
Кандидат в президенты Молдавии Майа Санду Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Кандидат в президенты Молдавии Майа Санду
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер проевропейской Партии действия и солидарности, кандидат в президенты Молдавии Майя Санду отдала в воскресенье свой голос на избирательном участке в кишиневском лицее Петру Рареш, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Кандидат призвала граждан проявить максимальную бдительность в случае нарушений. 

"Максимальная бдительность, максимальное внимание со стороны всех граждан. Максимальное внимание со стороны наблюдателей и всех, кто ответственен за организацию выборов: исполните свои обязанности с максимальной ответственностью", - сказала Санду, которая ранее обвинила власти в подготовке к фальсификациям.

Во время первого тура две недели назад Санду голосовала на этом же участке. Тогда она указала на необходимость защитить голоса избирателей, а также призвала граждан активно приходить на выборы.

Согласно решению ЦИК, во второй тур выборов президента Молдавии вышли Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей (487 тыс. голосов), и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6% (439 тыс.). Оба кандидата уже встречались на выборах 2016 года. Однако тогда Додон лидировал в первом туре с отрывом от Санду в 9,2 процентного пункта, а во втором разница между ними сократилась до 4,2 п. п.

На территории Молдавии выборы завершатся в 21:00 (22:00 мск), время работы участков за рубежом будут зависеть от страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят уже через час после окончания волеизъявления. Победителем будет признан кандидат, получивший большинство голосов.

Теги
МолдавияВыборы президента Молдавии - 2020
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