Майя Санду проголосовала на выборах президента Молдавии

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Лидер проевропейской Партии действия и солидарности, кандидат в президенты Молдавии Майя Санду отдала в воскресенье свой голос на избирательном участке в кишиневском лицее Петру Рареш, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Кандидат призвала граждан проявить максимальную бдительность в случае нарушений.

"Максимальная бдительность, максимальное внимание со стороны всех граждан. Максимальное внимание со стороны наблюдателей и всех, кто ответственен за организацию выборов: исполните свои обязанности с максимальной ответственностью", - сказала Санду, которая ранее обвинила власти в подготовке к фальсификациям.

Во время первого тура две недели назад Санду голосовала на этом же участке. Тогда она указала на необходимость защитить голоса избирателей, а также призвала граждан активно приходить на выборы.

Согласно решению ЦИК, во второй тур выборов президента Молдавии вышли Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей (487 тыс. голосов), и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6% (439 тыс.). Оба кандидата уже встречались на выборах 2016 года. Однако тогда Додон лидировал в первом туре с отрывом от Санду в 9,2 процентного пункта, а во втором разница между ними сократилась до 4,2 п. п.

На территории Молдавии выборы завершатся в 21:00 (22:00 мск), время работы участков за рубежом будут зависеть от страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят уже через час после окончания волеизъявления. Победителем будет признан кандидат, получивший большинство голосов.