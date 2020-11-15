Reuters: мятежники из эфиопского штата Тыграй признали нанесение удара по Эритрее

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли с территории эфиопского штата Тыграй вечером 14 ноября ракетный удар по аэропорту Асмэры, столицы соседней Эритреи. Это подтвердил в воскресенье агентству Reuters председатель НФОТ и исполнявший до 7 ноября обязанности президента Тыграя Дебрецион Геберемайкл.

"Наши войска ударили по аэропорту Асмэры", - заявил он. Геберемайкл также отметил, что отряды НФОТ уже в течение нескольких дней ведут бои с силами Эритреи на ряде фронтов на территории Тыграя.

В ночь на воскресенье находящиеся в Асмэре дипломаты сообщили, что по столице были выпущены три ракеты. Две упали в районе аэропорта, третья - в квартале, где находится здание министерства транспорта и коммуникаций. Данные о возможных пострадавших и материальном ущербе пока не поступали.

Геберемайкл обвинил 10 ноября Эритрею в предоставлении ею своей территории для прохода регулярных частей Эфиопии, которые затем атакуют позиции НФОТ. Однако правительство соседнего государства опровергло данные утверждения.

Боевики НФОТ напали 3 ноября на объекты Северного командования в административном центре Тыграя городе Мэкэле и убили несколько военнослужащих. Они захватили военные склады этой одной из самых мощных воинских группировок Сил национальной обороны Эфиопии. Выступивший по национальному телевидению 4 ноября премьер-министр страны Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для выполнения миссии по спасению страны и региона от нарастающей нестабильности и для ареста руководителей НФОТ.

О мятежниках из Тыграя

В 1952 году бывшая итальянская колония Эритрея решением Генеральной ассамблеи ООН (резолюция 390A(V) от 2 декабря 1950 года) была присоединена к Эфиопии на правах федерации. Объединению способствовала этноязыковая и культурная близость Эритреи и соседней эфиопской провинции Тыграй, основное население которых составляла народность тиграи, говорящая на языке тигринья. Однако в 1962 году эфиопское правительство упразднило федерацию и стало проводить дискриминационную политику в отношении экономических и социально-политических прав эритрейского населения. Это привело к массовым протестам, вылившимся в вооруженную борьбу за самоопределение. К 1970 году ее возглавил Народный фронт освобождения Эритреи (НФОЭ).

В сотрудничестве с эфиопским повстанческим Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ) он вел вооруженную борьбу сначала с императором Хайле Селассие, затем с марксистским режимом Менгисту Хайле Мариама. К 1991 году отряды НФОЭ установили контроль над Эритреей и вошли в административный центр Асмэру, и в мае 1993 года по итогам референдума была провозглашена независимость Эритреи.