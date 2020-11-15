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Выборы президента Молдавии - 2020
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Игорь Додон проголосовал на выборах президента Молдавии

Лидер республики пришел вместе с супругой на избирательный участок в здании клиники сектора Буюкань Кишинева
Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной Додон Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной Додон
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон проголосовал на выборах главы республики, передает корреспондент ТАСС.

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Додон заявил, что отдал свой голос за укрепление государственности, взвешенную внешнюю политику и мир в Молдавии.

"Я проголосовал сегодня за межнациональный мир. В нашей стране сотни разных национальностей, представители которых всегда жили в мире, и мы должны этот мир сохранить. Нельзя разделять людей на "своих" и "чужих", на "наших" и "сепаратистов", все они наши граждане - те, кто приехал голосовать из Тирасполя, или голосует в Милане, Москве или Бухаресте. Я верю, что мы сохраним нашу страну для потомков", - сказал он журналистам после голосования.

"Я голосовал за сбалансированные внешнеполитические отношения. Я не хочу, чтобы Республика Молдова стала пешкой в геополитической игре, - продолжил он. - Я голосовал за независимость и государственность Республики Молдова. Я голосовал за межэтнический мир, за качественные изменения к лучшему".

Додон также призвал граждан Молдавии проявить ответственность за судьбу страны и прийти на избирательные участки. "Я рад, что активность избирателей сегодня с утра выше, чем была в первом туре. Уверен, наши граждане сделают правильный выбор", - сказал президент. Он уточнил, что, как и оппозиция, выступает "за перемены, но перемены к лучшему". "Нам нужны качественные перемены, а не шок и кризисы", - подчеркнул он.

Додон пришел в воскресенье вместе с супругой на избирательный участок в здании клиники сектора Буюкань Кишинева, где также голосовал во время первого тура две недели назад. Тогда он заявил, что отдал свой голос за мир и стабильность в стране, а также за баланс в отношениях с другими государствами.

О выборах

Согласно решению ЦИК, во второй тур президентских выборов в Молдавии вышли лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей (487 тыс. голосов), и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6% (439 тыс.). Оба кандидата уже встречались на выборах 2016 года. Однако тогда Додон лидировал в первом туре с отрывом от Санду в 9,2 процентного пункта, а во втором разница между ними сократилась до 4,2 п. п.

На территории Молдавии выборы завершатся в 21:00 (22:00 мск), время работы участков за рубежом будут зависеть от страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят уже через час после окончания волеизъявления. Победителем будет признан кандидат, получивший большинство голосов.

Теги
МолдавияВыборы президента Молдавии - 2020
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За должность главы государства борются действующий молдавский лидер Игорь Додон и бывший премьер Майя Санду
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