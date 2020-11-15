Игорь Додон проголосовал на выборах президента Молдавии

Додон заявил, что отдал свой голос за укрепление государственности, взвешенную внешнюю политику и мир в Молдавии.

"Я проголосовал сегодня за межнациональный мир. В нашей стране сотни разных национальностей, представители которых всегда жили в мире, и мы должны этот мир сохранить. Нельзя разделять людей на "своих" и "чужих", на "наших" и "сепаратистов", все они наши граждане - те, кто приехал голосовать из Тирасполя, или голосует в Милане, Москве или Бухаресте. Я верю, что мы сохраним нашу страну для потомков", - сказал он журналистам после голосования.

"Я голосовал за сбалансированные внешнеполитические отношения. Я не хочу, чтобы Республика Молдова стала пешкой в геополитической игре, - продолжил он. - Я голосовал за независимость и государственность Республики Молдова. Я голосовал за межэтнический мир, за качественные изменения к лучшему".

Додон также призвал граждан Молдавии проявить ответственность за судьбу страны и прийти на избирательные участки. "Я рад, что активность избирателей сегодня с утра выше, чем была в первом туре. Уверен, наши граждане сделают правильный выбор", - сказал президент. Он уточнил, что, как и оппозиция, выступает "за перемены, но перемены к лучшему". "Нам нужны качественные перемены, а не шок и кризисы", - подчеркнул он.

Додон пришел в воскресенье вместе с супругой на избирательный участок в здании клиники сектора Буюкань Кишинева, где также голосовал во время первого тура две недели назад. Тогда он заявил, что отдал свой голос за мир и стабильность в стране, а также за баланс в отношениях с другими государствами.

О выборах

Согласно решению ЦИК, во второй тур президентских выборов в Молдавии вышли лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей (487 тыс. голосов), и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6% (439 тыс.). Оба кандидата уже встречались на выборах 2016 года. Однако тогда Додон лидировал в первом туре с отрывом от Санду в 9,2 процентного пункта, а во втором разница между ними сократилась до 4,2 п. п.

На территории Молдавии выборы завершатся в 21:00 (22:00 мск), время работы участков за рубежом будут зависеть от страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят уже через час после окончания волеизъявления. Победителем будет признан кандидат, получивший большинство голосов.