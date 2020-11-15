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Кризис в Белоруссии

В Минске перед акцией протеста закрыли несколько станций метро

В частности, закрыты станции Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Власти закрыли в Минске ряд станций метрополитена в целях обеспечения безопасности в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией протеста под лозунгом "Я выхожу".

"15 ноября в 10:35 (совпадает с московским - прим. ТАСС) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, все станции от Купаловской до Кунцевщины включительно, закрыты все станции третьей линии, - сообщает Минский метрополитен в своем канале в мессенджере Telegram. - Поезда следуют без остановки на данных станциях. Закрыт вестибюль второй станции Площадь Ленина (вход со стороны площади Независимости). Поезда останавливаются на станции Площадь Ленина".

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