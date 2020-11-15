В Минске перед акцией оппозиции отключили мобильный интернет

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Сбои с мобильным доступом в интернет начались в воскресенье в Минске, на улицах в центре города из-за готовящейся несанкционированной акции протеста концентрируется спецтехника милиции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

Проблемы с услугой передачи данных зафиксированы у крупнейших операторов страны А1 и МТС. "Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов", - говорится в сообщении МТС.

С утра в центр Минска и предполагаемые места сбора протестующих прибывают спецтехника, автобусы с милиционерами и военные грузовики. На площади Независимости они уже начали устанавливать ограждения. Продолжают прибывать водометы и автозаки.

Оппоненты действующей власти намерены в полдень 15 ноября провести марш в районе станции Пушкинская, а оттуда по улице Орловской пройти до так называемой площади Перемен на улице Червякова. Один из дворов на этой улице стал местом сбора оппозиции в Минске. Именно там вечером 11 ноября произошел инцидент, участником которого был скончавшийся на следующий день Роман Бондаренко. Нынешняя акция в Минске и других белорусских городах посвящена его памяти.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.