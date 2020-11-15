Полиция регистрирует провокации в отношении приднестровцев на выборах президента Молдавии

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Молдавская полиция проинформировала о провокациях в отношении избирателей из непризнанного Приднестровья, для которых к выборам президента Молдавии были открыты участки на правом берегу Днестра. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции республики Марин Максиан.

"Утром на проезжей части моста у населенного пункта Сенатовка были разбросаны острые металлические предметы. В результате пострадали многие транспортные средства из прилегающих населенных пунктов, а также автомобили сотрудников полиции", - сказал Максиан.

Мост через реку Днестр у села Сенатовка связывает ряд населенных пунктов непризнанного Приднестровья и территорию Молдавии, где находятся избирательные участки для проживающих на левом берегу молдавских граждан.

В ходе первого тура выборов 1 ноября полиция Молдавии зарегистрировала множество случаев препятствования голосованию приднестровцев со стороны проевропейской оппозиции. Как информировал ранее Максиан, блокировались дороги, останавливались люди для проверки документов, в их автомобили незаконно проникали, требовали представить результаты тестов на коронавирус. Особенно напряженной была ситуация в населенном пункте Варница, где подобными акциями руководил депутат парламента Игорь Гросу от Партии действия и солидарности, которую возглавляет Майя Санду.

Во второй тур вышли Санду, заручившаяся поддержкой 36%, а также действующий президент Игорь Додон с результатом в 32%. По итогам сегодняшнего голосования победителем будет признан кандидат, получивший больше голосов в свою поддержку. Оба политика уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в двух турах.