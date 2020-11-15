WP: после столкновений между демонстрантами в Вашингтоне задержали 20 человек

ТАСС, 15 ноября. Полиция города Вашингтон (округ Колумбия) задержала не менее 20 человек в ходе столкновений, вспыхнувших вечером в субботу между сторонниками президента США Дональда Трампа и противниками действующей американской администрации. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По ее данным, один из протестующих получил тяжелое ножевое ранение и был доставлен в больницу. В ходе столкновений также пострадали двое полицейских, степень тяжести полученных ими травм не уточняется. Сотрудники полиции применяли перцовые баллончики для сдерживания протестующих. Локальные стычки между группами демонстрантов возникали на протяжении всего вечера, некоторые из участников акции использовали дубинки, четверо задержанных имели при себе огнестрельное оружие.

В субботу левые радикалы устроили в центре американской столицы акцию протеста, в ходе которой жгли на площади Фридом-плаза различную протрамповскую атрибутику, а также вступали в словесные перепалки со сторонниками республиканца, которые несколькими часами ранее проводили здесь же свою акцию в поддержку действующего президента. Трамп на своей странице в Twitter призвал столичную полицию активнее пресекать действия левых радикалов, которые вступали в конфликты с его сторонниками.

Днем сторонники действующего президента прошли маршем от Фридом-плаза до здания Верховного суда США. До этого небольшая стычка республиканцев с противниками американского лидера произошла в районе самой площади. Тогда они, по сути, выдавили немногочисленных антитрамповских активистов за полицейский кордон, вынудив их уйти.