Несколько десятков человек задержали в Минске во время акции протеста

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

Правоохранители задерживают оппозиционеров около станции метро "Пушкинская", где сосредоточено большое количество силовиков и спецтехники. Они также препятствуют протестующим, которые хотят подойти к "народному мемориалу", созданному на месте гибели в ночь на 11 августа во время акций протеста в районе станции "Пушкинская" минчанина Александра Тарайковского.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила журналистам информацию о задержаниях, отметив, что "задержания проходят".

В настоящее время силовики полностью перекрли проспект Пушкина для движения машин и общественного транспорта. Также они заблокировали въезд на Кальварийскую улицу с проспекта Машерова. Люди разбились небольшими группами, пытаются сформироваться в колонну, чтобы двинуться маршем по улице Орловской. Им препятствуют силовики.

Оппоненты действующей власти собирались в полдень провести шествие в районе "Пушкинской", а оттуда по улице Орловской пройти до так называемой площади перемен на улице Червякова. 11 ноября во двор дома на Червякова, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой с деревьев и заборов. Между ними и Романом Бондаренко завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, он ударился головой, после чего его увезли. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки". Вечером 12 ноября он умер.

Следственный комитет заявил, что выясняет обстоятельства инцидента. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу выразил соболезнования родным Бондаренко и поручил провести объективное расследование.