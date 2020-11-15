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Кризис в Белоруссии

В Минске задержали и отпустили корреспондента ТАСС после проверки документов

Около метро "Пушкинская", где проходит акция белорусский оппозиции, сосредоточено большое число силовиков и спецтехника
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© Стрингер/ТАСС

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Юрий Шамшур, который в воскресенье освещает несогласованную акцию протеста в Минске, сообщил, что его задержали у метро "Пушкинская" и после проверки документов отпустили.

По словам Шамшура, сотрудники милиции отвели его в сторону, "проверили паспорт, аккредитацию и отпустили". На нем был жилет с надписью "Пресса".

В воскресенье в Минске проходит очередная акция белорусский оппозиции. Около метро "Пушкинская", где собираются сторонники оппозиции, сосредоточено большое число силовиков и спецтехника. Правоохранители не позволяют протестующим собраться у так называемого народного мемориала, созданного на месте гибели одного из участников протестов в ночь на 11 августа. Задержаны уже несколько десятков человек.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Несколько десятков человек задержали в Минске во время акции протеста
Правоохранители задерживают оппозиционеров около станции метро "Пушкинская", где сосредоточено большое количество силовиков и спецтехники
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