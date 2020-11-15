В Минске задержали и отпустили корреспондента ТАСС после проверки документов

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Юрий Шамшур, который в воскресенье освещает несогласованную акцию протеста в Минске, сообщил, что его задержали у метро "Пушкинская" и после проверки документов отпустили.

По словам Шамшура, сотрудники милиции отвели его в сторону, "проверили паспорт, аккредитацию и отпустили". На нем был жилет с надписью "Пресса".

В воскресенье в Минске проходит очередная акция белорусский оппозиции. Около метро "Пушкинская", где собираются сторонники оппозиции, сосредоточено большое число силовиков и спецтехника. Правоохранители не позволяют протестующим собраться у так называемого народного мемориала, созданного на месте гибели одного из участников протестов в ночь на 11 августа. Задержаны уже несколько десятков человек.