Явка на выборы президента Молдавии на участках в Москве выше, чем в первом туре

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Представители участковых избирательных комиссий в Москве фиксируют возросшую явку во время второго тура президентских выборов в Молдавии по сравнению с показателями первого тура. Об этом ТАСС сообщили представители комиссий.

В столице работает четыре избирательных участка, еще три пункта голосования расположены в Московской области. При входе на участки в Москве есть небольшие очереди.

"У нас все идет нормально, люди приходят, голосуют, комиссия работает. Явка однозначно выше, чем в прошлом туре, хорошая интенсивность, - сказал один из членов избирательной комиссии на участке в Московском архитектурном институте (МАРХИ). - И это только середина дня, мы ожидаем, что народ будет подтягиваться и голосовать".

На других участках в центре Москвы также отмечается более высокая явка. По состоянию на 12:00 нарушений зафиксировано не было. Представители избирательных комиссий сообщили ТАСС, что в первой половине дня основная масса избирателей - люди от 45 лет и старше, при этом ожидается, что молодежь более активно примет участие в выборах во второй половине дня.

Избирательные участки закроются в 21:00 по московскому времени. Однако, как сообщили ТАСС в посольстве республики, если на момент закрытия участков будет много избирателей, которые не успели, но хотят отдать свой голос, то избирательная комиссия по своему усмотрению может продлевать время голосования.

Во второй тур вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36% избирателей, а также действующий президент Игорь Додон с результатом в 32%. По итогам сегодняшнего голосования победителем будет признан кандидат, получивший больше голосов в свою поддержку. Оба политика уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в двух турах.