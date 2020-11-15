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Кризис в Белоруссии
Обновлено 

В Минске в районе станции метро "Пушкинская" слышны взрывы

Там сосредоточено много силовиков, в том числе бойцов внутренних войск, а также стоит водомет

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Взрывы, похожие на применение светошумовых гранат, слышны в Минске в районе станции метро "Пушкинская", где в воскресенье проходит акция протеста представителей белорусской оппозиции. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Здесь сосредоточено много силовиков, в том числе бойцов внутренних войск, а также стоит водомет. Протестующих разгоняют и массово задерживают.

Есть пострадавшие. На земле сидит женщина с перевязанной ногой. Очевидцы утверждают, что "от осколка светошумовой гранаты".

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Несколько десятков человек задержали в Минске во время акции протеста
Правоохранители задерживают оппозиционеров около станции метро "Пушкинская", где сосредоточено большое количество силовиков и спецтехники
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