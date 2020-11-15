Наблюдатели от СНГ отмечают спокойную обстановку на выборах президента Молдавии

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) фиксируют корректный и спокойный процесс голосования во втором туре выборов президента Молдавии. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье координатор мониторинговой группы от МПА СНГ, депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев.

"К этому часу нет никаких сигналов о нарушениях. Мы успели посетить участки в Кишиневе, пообщались с наблюдателями, людьми. <…> Ожидались инциденты, агрессивные заявления политиков, но все спокойно", - сказал он.

При этом он обратил внимание на число наблюдателей на участках в Кишиневе. "Логично, что выдвигающие обвинения в фальсификациях политики должны были обеспечить присутствие большего количества своих представителей на участках. На некоторых участках мы видели только одного или двух наблюдателей", - заметил координатор.

Явка

Кроме того, Гулиев оценил активность избирателей во втором туре. "Мы отмечаем высокую явку с утра. На некоторых участках она на 30-40% выше первого тура. Я думаю, что по итогам второго тура активность будет на 15% выше", - отметил он.

Гулиев также обратил внимание на хорошую организацию мер противодействия распространению коронавируса в ходе выборов.

Во второй тур президентских выборов в Молдавии вышли глава Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36%, а также действующий лидер Игорь Додон с результатом в 32%. По итогам сегодняшнего голосования победит кандидат, получивший большинство голосов. Оба политика уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в двух турах.