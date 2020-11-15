Полиция пресекла попытки не пустить избирателей из Приднестровья на выборы главы Молдавии

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция предотвратила попытки перекрыть дороги для избирателей из Приднестровья на проходящем в Молдавии в воскресенье втором туре президентских выборов. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан.

"Мы уже получили 23 сообщения о возможных нарушениях, полиция предотвратила две попытки перекрыть дороги, по которым направляются на участки для голосования избиратели, обеспечив свободный доступ граждан. Отмечено много случаев призывов к насилию и воспрепятствованию праву голосования, а также другие нарушения", - сказал замглавы Генерального комиссариата полиции.

Он отметил, что, как и в ходе первого тура, эти попытки имели место в Варнице и на других участках, которые открыты на правом берегу Днестра для голосования жителей непризнанного Приднестровья. Так, по сведениям Максиана, на этих участках с утра появились сторонники и депутаты от Партии действия и солидарности, которую возглавляет оппозиционный кандидат в президенты Майя Санду. Как и во время первого тура 1 ноября, вместе с участниками приднестровского конфликта они пытались проверять проезжающие автомобили. На участках, расположенных на границах с Приднестровьем, сейчас дежурят отряды полиции, которые готовы предотвратить возможные нарушения и беспорядки, заверил он.

Во второй тур выборов вышли Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36%, а также действующий президент Игорь Додон с результатом в 32%. По итогам сегодняшнего голосования победителем будет признан кандидат, получивший больше голосов в свою поддержку.