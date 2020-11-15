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Выборы президента Молдавии - 2020

Высокая явка регистрируется на зарубежных участках на выборах президента Молдавии

К 12:00 явка на зарубежных участках достигла 76 тыс., что значительно превышает число проголосовавших к этому часу во время первого тура

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Граждане Молдавии, проживающие за рубежом, принимают активное участие во втором туре выборов главы государства. Как сообщил на брифинге в воскресенье член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир Шарбан, к 12:00 (13:00 мск) явка на зарубежных участках достигла 76 тыс., что значительно превышает число проголосовавших к этому часу во время первого тура (28 тыс.).

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"Мы имеем информацию о столпотворениях в западных странах. <…> Отмечается массовая явка также в других странах, включая Российскую Федерацию", - отметил Шарбан.

Общая явка во втором туре на этот час составила 20% (564 тыс.), в первом туре к этому времени проголосовали 17% избирателей (460 тыс.).

Во второй тур выборов главы государства вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся в первом туре поддержкой 36% избирателей, и действующий президент Игорь Додон, получивший 32%. Победителем станет кандидат, набравший больше голосов. Эти политики уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в обоих турах.

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МолдавияВыборы президента Молдавии - 2020
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