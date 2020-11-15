Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара до 25 ноября

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Баку согласился дать Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября. Об этом в воскресенье сообщил на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Армянские власти передали эту просьбу через российскую сторону. Просьба о предоставлении отсрочки связана с недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из Кельбаджарского района в Армению", - отметил он. Гаджиев добавил, что Азербайджан дал свое согласие на отсрочку из гуманитарных соображений.

"Процесс вывода армянских войск и мирного населения, покидающего Кельбаджар, будет полностью контролироваться. Дорога, ведущая оттуда в Армению, достаточно узкая, она сильно загружена", - констатировал Гаджиев. Он уточнил, что в процессе выхода армянских формирований и населения на этой дороге образовался серьезный затор.

"В то же время вывод армянских формирований из Агдамского и Лачинского районов будет производиться по графику, ранее утвержденному лидерами Азербайджана, России и Армении", - подчеркнул Гаджиев.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Кроме того, Алиев уточнял, что, согласно договоренностям, Агдамский район будет возвращен Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря.