Столкновения полиции Молдавии с оппозицией произошли в населенном пункте Варница

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Столкновения полиции Молдавии со сторонниками оппозиции произошли в населенном пункте Варница. Там группа участников приднестровского конфликта и ряд депутатов парламента пыталась перекрыть дорогу, чтобы заблокировать доступ к избирательным участкам для молдавских граждан с левого берега Днестра (непризнанное Приднестровье). Прямую трансляцию с места событий в воскресенье ведет телеканал Publika TV .

Инцидент произошел, когда несколько десятков участников акции, среди которых были депутаты Партии действия и солидарности Майи Санду, не подчинившись требованию полицейских соблюдать порядок, заблокировали доступ транспорта к населенному пункту, где расположены избирательные участки. Таким образом, по словам самих же митингующих, они препятствуют якобы организованной доставке избирателей на правый берег. На место прибыли усиленные наряды правоохранителей, которые, применив силу, вытеснили протестующих за обочину и сформировали живой коридор, разблокировав дорогу. О пострадавших во время инцидента не сообщается.

В ходе первого тура президентских выборов 1 ноября полиция Молдавии зарегистрировала множество подобных инцидентов. Как сообщил замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан, демонстранты не только блокировали дороги, но также незаконно останавливали людей для проверки документов, незаконно проникали в их автомобили, требовали представить результаты тестов на коронавирус.

Во второй тур вышли Санду, заручившаяся поддержкой 36%, а также действующий президент Игорь Додон с результатом в 32%. По итогам сегодняшнего голосования победителем будет признан кандидат, получивший больше голосов в свою поддержку. Оба политика уже встречались на выборах 2016 года, однако тогда Додон лидировал в двух турах.