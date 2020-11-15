Правозащитники сообщают о более 100 задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщает , что ему известны фамилии 106 задержанных в ходе протестных акций, которые проходят в Белоруссии в воскресенье. Всего, по их информации, задержанных больше.

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"В воскресенье, 15 ноября, в Беларуси проходят новые акции протеста. Задержания начались в Минске в районе Пушкинской и Притыцкого, где собирались мирные демонстранты. Также известны задержания в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске", - говорится в сообщении на сайте центра. В размещенном на ресурсе списке уже 106 человек, и он обновляется. Сообщается, что среди задержанных числятся фотокорреспондент белорусского портала "Наша Нива" и журналист издания "Hrodna.life".

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям. 15 ноября оппозиция объявила о проведении несанкционированной акции под лозунгом "Я выхожу" в память о погибшем участнике протестов 31-летнем минчанине Романе Бондаренко.