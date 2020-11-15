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Два человека погибли в Перу в результате протестов после отстранения экс-президента страны

Около 100 человек пострадали в ходе столкновений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли и около 100 пострадали в результате столкновений с полицией в ходе многотысячных субботних протестов в Перу на фоне отстранения от должности экс-президента страны Мартина Вискарры в связи с обвинениями в коррупции. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RPP.

Как следует из списков пострадавших, опубликованных на сайте радиостанции, более 60 из них находятся в больницах. При разгоне манифестантов правоохранители использовали слезоточивый газ.

Протесты в Перу начались после того, как в понедельник парламент страны проголосовал за отстранение Вискарры в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру Конгресса (парламента) Мануэлю Мерино де Ламе, который во вторник принес присягу в качестве нового главы государства.

Теги
ПеруВискарра, Мартин
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