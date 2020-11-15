В Париже считают возможным введение некоторых экономических санкций против Турции

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает возможным введение санкций против Турции в некоторых отраслях экономики. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в интервью телеканалу CNews, радиостанции Europe 1 и газете Les Echos.

"Санкции [против Турции] в некоторых отраслях экономики возможны", - отметил он. По его словам, обсуждаются "все варианты". При этом дипломат подчеркнул, что "не считает эффективным" упразднение таможенного союза между Турцией и ЕС.

Дипломат также указал, что не считает Францию "одинокой перед Турцией". "Сегодня ни одна европейская страна не питает иллюзий относительно режима [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана", - сказал Бон. При этом он добавил, что еще рано принимать какие-то конкретные решения. "Все наши партнеры имеют право голоса", - пояснил французский госсекретарь.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обратил внимание, что Европейский союз уже предупредил Турцию, что на саммите ЕС в декабре будут "приняты необходимые меры против турецких властей" в случае, если Турция не изменит линию своего поведения. По его словам, "есть целый список возможных санкций".

Ле Дриан заявил, что "Турция осуществляет агрессивные действия в европейском окружении, в частности в Ливии, в Восточном Средиземноморье, Нагорном Карабахе и даже на севере Ирака". Он также подчеркнул, что в последние дни изменился характер высказываний президента Эрдогана как в отношении Франции, так и Европы.