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Кризис в Белоруссии
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МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств против демонстрантов в Минске

По данным правозащитников, в городе уже задержано свыше 200 участников несанкционированной акции

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. МВД Белоруссии подтвердило, что в воскресенье против протестующих в Минске были применены спецсредства.

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"Мы подтверждаем применение спецсредств в ходе несанкционированных акций в Минске", - сообщила ТАСС представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал о нескольких пострадавших в районе станции метро "Пушкинская", предположительно, от осколков при взрыве светошумовой гранаты.

По данным правозащитников, в Минске уже задержано свыше 200 участников несанкционированной акции.

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