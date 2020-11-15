МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств против демонстрантов в Минске

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. МВД Белоруссии подтвердило, что в воскресенье против протестующих в Минске были применены спецсредства.
"Мы подтверждаем применение спецсредств в ходе несанкционированных акций в Минске", - сообщила ТАСС представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Ранее корреспондент ТАСС сообщал о нескольких пострадавших в районе станции метро "Пушкинская", предположительно, от осколков при взрыве светошумовой гранаты.
По данным правозащитников, в Минске уже задержано свыше 200 участников несанкционированной акции.