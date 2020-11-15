Трамп заявил, что Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов на пост президента США Джозеф Байден одержал победу, потому что прошедшие 3 ноября выборы были сфальсифицированы. Такое мнение выразил в воскресенье в "Твиттере" американский лидер Дональд Трамп.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены [к подсчету голосов] наблюдатели [от республиканцев], голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием", - написал президент.