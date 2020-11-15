В Эфиопии неизвестные убили более 30 пассажиров автобуса

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Не менее 34 пассажиров автобуса убиты группой неизвестных боевиков на западе Эфиопии. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на эфиопскую Комиссию по правам человека.

"На текущий час число убитых, согласно имеющейся информации, достигает 34, однако это число может увеличиться", - заявил представитель комиссии. Нападение было совершено на автобус минувшей ночью в штате Бенишангул/Гумуз. Этот штат, граничащий с запада с Суданом, не имеет общей границы с Тыграем, где сейчас ведутся боевые действия.

Между тем офис премьер-министра Эфиопии призвал в воскресенье мировое сообщество осудить массовые убийства мирных жителей, совершенные, по его словам, боевиками Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в городе Май-Кадра на минувшей неделе. "Расправа, совершенная НФОТ, является серьезным нарушением основ международного права", - цитирует эфиопская радиостанция Fana заявление офиса премьера.

Неправительственная организация Amnesty International заявила 12 ноября о наличии свидетельств убийства большого числа (предположительно, сотен) мирных жителей в городе Май-Кадра в ночь на 9 ноября. При этом она не указала, кого именно подозревает в совершении нападений. Сейчас правительство Эфиопии возложило ответственность за данное преступление на НФОТ. Май-Кадра находится на границе между штатами Тыграй и Амхара. Его основное население - амхарцы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступил утром 4 ноября по национальному телевидению и сообщил, что вечером 3 ноября боевики из НФОТ напали на объекты Северного командования в административном центре штата Тыграй городе Мэкэле, убили верных федеральному правительству военнослужащих и захватили склады с военной техникой. Глава правительства объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для выполнения миссии по спасению страны и региона от нарастающей нестабильности. С 4 ноября федеральные войска ведут упорные бои с отрядами НФОТ. Основные сражения идут в западной части штата Тыграй вблизи границы с Суданом.